Pallanuoto serie C. Poker di sconfitte per Ravenna. Sabato lo scontro diretto a Bologna

Coopernuoto Carpi 11Ravenna Pallanuoto 9

CARPI: Raimondi, Dondi, Bergo (2), Lacitigliola (2), Monfredini, Caiumi (1), Soncini (1), Fontana, Golinelli F.(1), Ascari (2), Gilioli (2), Golinelli A., Ghiddi, Tadolini

RAVENNA: Natalino, Cimatti (3), Amore, Ferrari, Catalano (1), Dall’Alpi, Bandini (2), Valentini, Ciccone (2), Biagetti, Siboni, Agatensi (1), Monteleone. All.: Cukic

Parziali: 2-1; 5-3; 10-5

Quarta sconfitta in altrettante gare per la Ravenna Pallanuoto, caduta 9-11 in casa del Carpi. E ora la classifica preoccupa. I bizantini pagano un calo nel terzo quarto, compromettendo di fatto la partita, visto che nel primo tempo e nel quarto periodo avevano tenuto testa agli avversari "È stato un vero peccato – sottolinea coach Vladimir Cukic - perché in situazione di parità numerica non abbiamo concesso assolutamente nulla. Bisogna però riconoscere che ogni nostro errore è stato capitalizzato a dovere dagli avversari, un sinonimo di una mentalità da squadra superiore. Rimane il rammarico per una partita ben disputata ma che ha visto una nostra reazione solo quando ormai il divario era incolmabile. Ora massima concentrazione in vista della gara in casa contro la President Bologna sabato prossimo".

La gara contro i felsinei sarà una sfida tra i fanalini di coda e quindi potrà esserci il riscatto di Ravenna: il match è in programma sabato alle 18.30 alla piscina Gambi. Nella partita disputata domenica gli under 16 allenati da Mattia Valentini si sono imposti per 8 a 6 sugli avversari della Polisportiva Coop Nord Est Parma 2.