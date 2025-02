Pallanuoto serie C. Ravenna, a Bologna il primo successo. Sabato a Parma

Prima vittoria in campionato per la Ravenna Pallanuoto, aggiudicatasi contro il President Bologna ‘il derby" tra le ultime della classe ancora a zero punti. La squadra di Cukic vince con un netto 13-1 una gara a senso unico. Il primo tempo termina con un rotondo 4-0 firmato dalla doppietta di Ciccone, da Cimatti e da Catalano e anche il secondo è simile con le squadre che arrivano all’intervallo sul 6-0. La giovane squadra bolognese non riesce a superare la difesa avversaria, mostrando una netta differenza di valori in campo. "Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra – sottolinea il presidente Cesare Bagnari - abbiamo espresso un alto livello di gioco ed i nostri numerosi giovani che ad ogni partita giocano titolari hanno confermata di essere in crescita e di questo la società ne è orgogliosa". Sabato la Ravenna Pallanuoto sarà in casa di Parma, formazione con nove punti, ma che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale.

Ravenna: Natalino, Cimatti (3), Amore (1), , Catalano(1), Gjojdeshi (1), Bandini, Valentini, Ciccone (5), Biagetti, Siboni, Agatensi, Monteleone, Magrini (1). All.: Cukic