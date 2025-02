Pallanuoto serie d. Lerici Sport, emozioni al debutto. Prima uscita contro il Torino 81

Il Lerici Sport fa tris e dopo le formazioni maschile e femminile di serie B, saluta la nuova avventura della rosa iscritta al campionato promozione Serie D, creata per dare continuità e spazi di crescita ai giovani. Nato da un’idea di coach Andrea Sellaroli, che lo allenerà con Riccardo Virdis, il sodalizio unisce giovani promesse e graditi ritorni. "Con il livello tecnico sempre più alto della serie B e la decisione della Federazione di eliminare la under 20 – spiega il coach – molti ragazzi non rientravano più nell’under 18 e avrebbero avuto pochissime occasioni di giocare. Non potevo dire a un 18enne non ancora pronto per la prima squadra di smettere di giocare a pallanuoto. Così ho proposto al presidente Sammartano di creare una nuova squadra, che ha subito approvato".

Primo appuntamento, domani alle 15 alle piscine ’Rolla’ contro Torino 81, una delle avversarie del girone insieme a Aquatica Torino, Novara e Camogli. Questa la rosa: Sonny Enea, Elia Zanetti, Giacomo Pedaci (portieri); Milo Bilotta, Leonardo Lazzaroli, Filippo Cerretti (difensori); Filippo Pagano, Leonardini Brando, Marco Durno, Leonardo Ferrari Lorenzo Sommovigo, Matteo Padula, Davide Maggiani, Riccardo Reina, Matteo Muzio, Cacciamano Pietro, Leonardo Vigeni, Mei Moretti Martino, Federico Avvenente, Samuele Pollastro (attaccanti)

C maschile. Per la Marina Militare sfida impegnativa alle 17 alla “Mori” con la capolista Busto.

C.T.