Pallanuoto. Settebello, Parigi è ancora un sogno

Quarta piazza per il Setterosa, niente finale per il Settebello. Ma Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Sara Cordovani e Lorenzo Bruni possono ancora sognare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Le tre pallanuotiste pratesi, insieme alle compagne, dovranno però attendere ancora qualche settimana, per avere l’ultima chance: la Grecia si è imposta per 7-6 nella "finalina" per il terzo e quarto posto agli Europei di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Possono invece ancora riuscirci i pallanuotisti, ancora impegnati nell’Europeo che sta svolgendosi in Croazia: Bruni e soci sono stati eliminati in semifinale dalla Spagna e non potranno quindi più ambire ai primi due gradini del podio. Ma domani alle 16:30 avranno la possibilità di chiudere comunque in bellezza, agguantando una medaglia di bronzo e soprattutto il biglietto per i giochi olimpici: bisognerà battere l’Ungheria, già qualificata. Un compito certamente difficile, ma certamente alla portata. E la carica motivazionale non dovrebbe in ogni caso mancare.

G.F.