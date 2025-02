Pallanuoto. Siena Bianco e Nero vincenti. L’Under 16 sfiora il successo

Una domenica di emozioni per le squadre giovanili della Pallanuoto Siena Uisp. Le formazioni Under 12 del Siena Bianco e del Siena Nero hanno ottenuto due vittorie convincenti, confermato quanto di buono avevano fatto vedere in allenamento: il primo si è imposto sul Valdarno con un netto 25-5, il secondo ha avuto la meglio sull’Argentario Nuoto 19-9. L’Under 16, invece, ha sfiorato il successo, perdendo di misura.

Fin dalle prime battute dell’incontro con il Valdarno, i ragazzi del Siena Bianco hanno dettato il proprio ritmo, con un primo parziale di 6-0 che ha subito indirizzato la gara. Nei successivi tempi, la superiorità di Siena si è confermata con parziali di 7-1, 6-2 e 6-2. Tra i protagonisti dell’incontro, Scarpelli, autore di ben 8 reti, seguito da Pianigiani con 6 gol. Anche Margiotta Andrea, Corti, Batazzi, Vasconetto e Monaci hanno contribuito al tabellino con importanti marcature. In difesa, un’ottima prova di squadra e la parata di un rigore da parte di Elia Da Frassini hanno suggellato una vittoria mai in discussione.

Anche il Siena Nero, dopo un primo tempo equilibrato (4-3 per Siena), ha preso il largo sull’Argentario Nuoto grazie a un secondo parziale di 5-1. Nei successivi due tempi, ha mantenuto il vantaggio con parziali di 4-3 e 6-2. Protagonista assoluto dell’incontro Scarpelli, autore di 12 reti, supportato da Corti, Batazzi, Margiotta Pietro e D’Angelo. Decisivo anche il portiere Tempini, che ha parato un rigore nei momenti cruciali della sfida.

"Sono molto soddisfatto – ha commentato il tecnico Edoardo Santi –. Ora dobbiamo rimanere concentrati per le prossime partite, continuando a lavorare per mantenere questo livello di gioco e migliorare ancora".

Per gli Under 16, la sfida contro Lucca è stata combattuta fino all’ultimo istante, ma si è conclusa con una sconfitta per 9-8. Siena ha iniziato con grande energia, chiudendo i primi due tempi in vantaggio (3-1 e 3-2). Tuttavia, nella seconda metà dell’incontro, Lucca ha ridotto lo svantaggio con un terzo tempo vinto 2-1, per poi completare la rimonta nel quarto periodo con un parziale di 4-1. Nel finale è stato concesso troppo agli avversari, con errori di valutazione oltre che tattici. I marcatori per il Siena sono stati Bossini e Capra (tre gol), Calvellini e Grazzini.