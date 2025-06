Pallanuoto Siena. Gare giovanili Uisp. Under 16 e Under 14 ok

La Pallanuoto Siena ha chiuso nel migliore dei modi la fase regolare dei campionati giovanili Uisp, centrando la qualificazione alle finali regionali sia con l’Under 16 che con l’Under 14. Per quest’ultima, l’atto finale della regular season, è andato in scena nella piscina I Tre Ragazzi di Porto Santo Stefano, contro il Torre Pontassieve Giallo. Il primo tempo è stato equilibrato, il Siena è passato in vantaggio e si è distinto per l’efficacia difensiva. Il secondo è stato intenso, con molte occasioni da entrambe le parti, il Siena ha trovato l’unica rete del parziale. Il terzo tempo, in cui le squadre si sono affrontate a viso aperto, è terminato 4-2 per i senesi. Nell’ultimo quarto il Pontassieve è riuscito a ribaltare il risultato con un parziale di 4-1 (6-5), ma i bianconeri, con grinta, hanno trovato il gol del pari. Gli ultimi istanti di gara sono stati frenetici, ma il fischio finale ha sancito il definitivo 6-6 che, grazie alla differenza reti favorevole, ha consegnato ai bianconeri l’accesso alle fasi finali regionali. In gol, per i ragazzi di Iannello, Sabaly (doppietta), Vittori, Contigiani, Scarpelli, Damiani. Sempre all’Argentario si è disputata la partita tra Valdarno e Siena U16: già qualificate, le due squadre si sono affrontate per migliorare la classifica. Al vantaggio iniziale del Siena, il Valdarno ha risposto con tre reti in pochi minuti. Il secondo parziale è stato equilibrato (2-2); nel terzo i senesi hanno alzato il ritmo e si sono portati sul 7-6. Nell’ultima frazione Siena ha accorciato fino al 10-9, ma nel finale il Valdarno ha trovato il gol dell’11-9. L’Under 16 ha quindi chiuso al quarto posto: ai play off sfida con la capolista Lucca. In gol, per la squadra di Burroni, Bossini 4, Grazzini 3, Calvellini 1, Giudilli 1. La qualificazione di entrambe le formazioni ai play off regionali, in programma il 15 giugno a Livorno, rappresenta una conferma importante della crescita del vivaio bianconero. Fino alla fine di giugno, ogni martedì pomeriggio continuano le prove gratuite per bambini nati nel 2014, 2015 e 2016. Necessaria la registrazione su https://forms.gle/G7hQuvcd6cMSVCSKA.