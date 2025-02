Pallanuoto. Siena pronta a partire con Under 12 e 16. Oggi a Camariore previste le sfide sia con il Valdarno che con l’Argentario

La Pallanuoto Siena Uisp è pronta a partire nei campionati Under 12 e Under 16 Uisp Toscana. Dopo la positiva partenza della Under 14, oggi previsto l’esordio a Camaiore per le squadre U12 e U16 della società senese. Nella Under 12, la Pallanuoto Siena Uisp sarà rappresentata da due formazioni, il Siena Bianco e il Siena Nero, che esordiranno rispettivamente contro il Valdarno alle 12 e contro l’Argentario alle 13. Oltre alle due squadre senesi, il campionato vedrà la partecipazione di altre otto squadre toscane, garantendo un torneo avvincente, improntato al gioco e al puro divertimento.

Le due squadre, guidate entrambe da Francesco Sarri, coadiuvato da Diego Baldi, con il supporto di Pietro Cappelli e Edoardo Santi, avranno una composizione flessibile. Gli atleti che di volta in volta saranno chiamati a prendere parte alle gare nelle due rappresentative sono: Batazzi Leonardo, Borgogni Andrea, Corti Lorenzo, D’Angelo Lorenzo, Da Frassini Elia (portiere), Margiotta Andrea, Margiotta Pietro, Masserini Brando, Monaci Michele, Pianigiani Niccolò, Scala Edoardo, Scarpelli Mattia, Tempini Riccardo (portiere), Vasconetto Costante e Vittori Bernardo. A Camaiore, a dirigere le due squadre dalla panchina ci sarà Edoardo Santi.

L’allenatore Sarri è sereno e fiducioso. "Siamo pronti e impazienti di iniziare la stagione con entrambe le squadre. I ragazzi hanno lavorato sodo e affronteremo le partite con l’obiettivo di fare del nostro meglio. Vogliamo che i ragazzi crescano attraverso lo sport e il lavoro di squadra, continuando a sviluppare la pallanuoto a Siena".

Nel pomeriggio, sempre a Camaiore, sarà la volta della squadra Under 16 che esordirà nel campionato di categoria affrontando Lucca alle 15,30. Si tratta del primo appuntamento di una stagione impegnativa, che prevede sette sfide oltre agli eventuali playoff di giugno. Per questa prima partita di campionato il tecnico Antonio Burroni, affiancato in panchina da Edoardo Santi, ha convocato i seguenti atleti. Bossini Ettore, Calvellini Giulio, Capra Zeno, Coccia Vittorio (portiere), Contigiani Pietro, Cosco Luca, Damiani Giovanni, De Serio Walter, Di Salvatore Lorenzo, Donzelli Pietro (Portiere), Giudilli Matteo (capitano), Grazzini Gabriele, Macaro Andrea, Manganelli Alessandro e Sabaly Jacque Louis.