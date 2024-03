Pallanuoto. Siena Uisp in agrodolce. L’Under 19 piega Lucca. Under 14: due ko

Fine settimana in agrodolce per la pallanuoto Siena Uisp: l’Under 19 (nella foto) ha vinto contro il Lucca, le due squadre Under 14 sono state battute dal Lucca e dal Pontedera. Gli Under 19 si sono imposti per 7-24 (parziali 3-8, 3-5, 0-5, 1-6), con le reti di Ricci (6 gol), Casini e Tomaselli (5), Marzucchi (4), Cheli (3) e Zeno Capra (1). Partita in discesa fin dai primi secondi, per il Siena che ha messo in evidenza la propria superiorità tattica, andando in gol con Ricci dopo soli 37’’ e costringendo il Lucca per quasi tutto l’incontro a ripiegare in difesa. La squadra ha fatto vedere un gioco veloce, pulito, tecnicamente di buon livello e anche i portieri hanno contribuito alla vittoria, vedi il rigore bloccato da Piseddu. "Sono molto soddisfatto della prestazione di tutta la squadra – ha detto mister Mancini –. Ho visto per larghi tratti la pallanuoto aggressiva che vorremmo giocare. Poche le sbavature, lavoreremo forte per limitarle". "Abbiamo ripreso la marcia positiva dello scorso anno, grazie anche alla coesione dei ragazzi" il commento del dirigente Francesco Marzucchi. Dopo tre incontri il Siena è secondo a -1 dalla capolista Mugello. Il Siena Nero Under 14 ha perso 9-1 (0-0, 4-0, 4-0, 1-1). La squadra ha faticato sin dall’inizio e non ha sfruttato le varie opportunità create finendo per subire il primo ko. Il Siena Bianco è stato sconfitto dal Pontedera 28-0 (6-0, 9-0, 7-0, 6-0). I padroni di casa hanno avuto gioco facile contro una formazione composta da U12. Nonostante il divario di età, i piccoli bianconeri hanno lottato con determinazione. "I ragazzi faranno tesoro dell’impegno", le parole di mister Baldi. "Dobbiamo rimetterci in carreggiata, il campionato è lungo", dice dirigente Damiani.