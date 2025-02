Pallanuoto. Swim Project ancora ko. Ma segnali di crescita

La Swim Project di Codigoro esce sconfitta contro Piacenza Pallanuoto Academy, ma inizia ad alzare la testa e compensa l’amarezza il terzo posto per gli Acquagoal al torneo di Novafeltria. Nella piscina di casa di Sant’Urbano, di fronte ad un discreto pubblico, la formazione di Codigoro ha giocato la quarta di campionato serie C contro il Piacenza in un match impegnativo. L’altra nota positiva è quella che la Swim Project ha potuto iniziare ad allenarsi con maggior continuità e spazio, sfruttando la riapertura della piscina di Codigoro.

Al fischio d’inizio Codigoro prova subito ad attaccare; i primi 3 minuti di gioco vedono le due squadre giocare su continui cambi di fronte, trovando entrambi i portieri pronti a difendere la propria porta, Piacenza alza il ritmo ed inizia a sfruttare le occasioni sprecate dei codigoresi, riuscendo con delle azioni di controfuga a segnare. Sotto 7-0, nel secondo tempo la Swim Project inizia difendendo bene le inferiorità numeriche, poi inizia a soffrire le ripartenze di Piacenza che chiude il parziale sul 5-0. Al cambio campo il tabellone segna 12-0. Nei secondi due tempi la formazione codigorese riesce almeno a pareggiare il terzo e vincere il quarto, chiudendo la gara con un 19-10 per gli ospiti.

"Buona seconda metà di incontro, dobbiamo ripartire da qui per costruire il nostro campionato – dice mister Vecchiatini – Il 12-0 di parziale dei primi due tempi non corrisponde al nostro reale valore".

I giovanissimi categoria Acquagoal di Swim Project Codigoro, la squadra più giovane della società, hanno partecipato nella piscina riminese di Valmar Novafeltria, al quarto torneo Uisp Emilia Romagna fra 8 squadre da tutta la regione. Dopo 7 incontri disputati i giovani pallanuotisti, seguiti da Roberto Ruffoni, si sono classificati al terzo posto, con 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, alle spalle di Parma (seconda) e Bologna (prima).