Pallanuoto. Swim Project ancora ko. Bravi i giovanissimi

Esce sconfitta anche nella prima gara di ritorno la formazione della Swim Project Codigoro, che partecipa al campionato di serie C perdendo per 10-5 nel confronto col Rari Nantes Trento. La società si consola con l’ottima prestazione dei ragazzi negli Acquagoal a Bologna. Anche sul campo "casalingo" di Sant’Urbano, poiché l’impianto natatorio codigorese non può ospitare gare di serie C, dopo l’iniziale vantaggio fino al 3-1 con le reti di Ferro, Drago e Cosaro. Gli ospiti sfruttano le espulsioni guadagnate e riescono a pareggiare e a un minuto dal termine del primo tempo si portano in vantaggio su rigore causato da Zampieri, che chiude il primo parziale sul 4-3. Secondo tempo dove Swim Project difende bene le inferiorità numeriche e pareggia su rigore con Cazzola, che segna però l’unico goal del secondo parziale. Gli ospiti allungano segnando 5 reti, Codigoro non riesce a finalizzare e va al cambio campo sul 9-4. Terzo tempo con entrambe le squadre che non riescono a concludere in rete, complici buone prestazioni dei portieri, che parano tutti i tiri avversari fino al terzo e quarto parziale, in cui prima Trento e poi Swim Project segnano un gol a testa. Buone notizie dalla piscina Sterlino di Bologna, dove i piccolissimi Acquagoal di Swim Project Codigoro hanno partecipato al sesto torneo Emilia-Romagna Uisp organizzato da Rari Nantes Bologna. Torneo a 8 squadre con Rari Nantes Bologna con due formazioni, Vez e Regaz; Coopernuoto Carpi, Nuoto Club Faenza, Onda Blu Formigine, Pol. Coop Parma, Sport Center Parma. Ecco i risultati: Codigoro-Regaz 2-3, Codigoro-Faenza 6-1, Codigoro-Formigine 3-1, Codigoro-Carpi 5-0, Codigoro-PC Parma 5-1, Codigoro-SC Parma 3-2, Codigoro- Vez 10-0. Ottima manifestazione, con quattro campi gara in contemporanea organizzata nella vasca olimpionica di Bologna. Contento della prestazione mister Ruffoni, così come i ragazzi e i genitori al seguito. La rosa: Zanellato, D’Andrea, Ferri, Finessi, Avanzi, Zanardi, Marandella, Turri, Tamoni, De Nigris. c. c.