Pallanuoto, Tabani super. La pratese brilla ancora

Insieme alle altre pallanuotiste pratesi Giuditta Galardi e Sara Cordovani, dovrà rinunciare ai prossimi Europei: non perché il commissario tecnico Carlo Silipo non avesse intenzione di convocarla, ma perché proprio due giorni fa l’European Acquatics ha annunciato l’annullamento della massima manifestazione continentale che avrebbe dovuto prendere il via nelle prossime settimane in Israele, a causa della situazione geopolitica delicata.

Chiara Tabani però resta una delle migliori atlete del mondo e lo ha confermato anche qualche giorno fa, nel corso dell’ultimo turno della Serie A1 di pallanuoto. La ventinovenne pratese, dalla scorsa estate in forza all’Ekipe Orizzonte di Catania dopo oltre un lustro trascorso alla Sis Roma, ha messo a segno ben cinque reti nel 30-6 con cui la formazione etnea ha annichilito le rivali del Como Recoaro. Un successo che ha permesso a Tabani e compagne di consolidare il primo posto in campionato con 18 punti: la Roma capitanata da Galardi resta in seconda piazza con tre lunghezze di ritardo. Chiara aveva deciso di trasferirsi in Sicilia per vincere quello Scudetto sfuggitole più volte nel recente passato, e che in carriera non ha mai visto. Un obiettivo che sogna di centrare nel 2024, insieme ad un’altra medaglia olimpica che si aggiungerebbe all’argento di Rio 2016.

Giovanni Fiorentino