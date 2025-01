Pallanuoto. Tolentino, ok i team maschile e femminile

Ottimo esordio stagionale per la Pallanuoto Tolentino. Hanno vinto sia le ragazze in A2 sia i ragazzi in serie C. Procediamo con ordine.

I primi a scendere in acqua, nella piscina "Caporicci", sono stati gli atleti guidati da Sara Ronconi (in panchina al posto dello squalificato tecnico Vadim Rojdestvenskyi). Avversario da battere il Tivoli. La gara è stata avvincente e i tolentinati, dopo essere stati agganciati sull’8-8, sono riusciti a riportarsi avanti di misura fino ad allungare a metà del quarto tempo. La gara è terminata 16-12.

La squadra femminile ha debuttato a Moie in A2 e si è imposta 17-13. Le ragazze di Luca Caproli sono partite forte vincendo l’emozione della prima gara nella nuova categoria, conquistata con la promozione dello scorso luglio, e hanno imposto il ritmo fin da subito con un parziale di 6-1. Negli altri quarti le avversarie hanno provato a riavvicinarsi, ma il risultato non è mai stato in dubbio. I tre punti conquistati sono fondamentali in chiave salvezza.

Le due squadre torneranno in acqua il prossimo fine settimana: il derby in casa del Fermo attende i ragazzi sabato alle 19, mentre le ragazze ospiteranno la corazzata Rari Nantes Bologna domenica alle 15 nella piscina comunale di Tolentino.

m. g.