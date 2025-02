Pallanuoto. Tolentino, per le ragazze una vittoria d’oro

Nel campionato di A2 femminile le ragazze della Pallanuoto Tolentino sono tornate a casa dalla trasferta di Roma, contro la Vis Nova, con tre punti preziosi e fondamentali in chiave salvezza, grazie a una prestazione di alto livello. La gara è terminata 14-5 per le ragazze di coach Caproli, le quali sono partite subito forte (4-1 al termine della frazione d’avvio). Ma, soprattutto nella seconda metà dell’incontro, le tolentinati sono state brave a reagire alla pressione delle avversarie e con un roboante 8-0 hanno blindato il risultato in proprio favore. Domenica nella piscina "Caporicci" di Tolentino, ci sarà un’altra sfida impegnativa e delicata contro lo Sport Center Parma.

Per quanto riguarda invece la formazione maschile, è arrivata una sconfitta casalinga nella sfida con la Polisportiva Olimpia Colle: 10-12 il punteggio finale. La partita si è sviluppata in un sostanziale equilibrio: prima i tolentinati sono andati sul +2, poi nel terzo parziale sono stati i toscani ad andare sul +2 costringendo i ragazzi di Vadim a inseguire e raggiungere per due volte il pareggio a fine tempo. Nell’ultima frazione l’Olimpia Colle ha messo ancora una volta la freccia e la formazione di Tolentino è riuscita solo parzialmente a recuperare lo svantaggio. E ora testa al prossimo appuntamento, il primo marzo a Moie ci sarà l’attesa sfida con la Jesina.

m. g.