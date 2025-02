Pallanuoto Tolentino. Sconfitte le ragazze in A2. I ragazzi vincono in serie C

Pallanuoto Tolentino in vasca anche nello scorso weekend. Le ragazze dell’A2, guidate da coach Luca Caproli, hanno affrontato la difficile trasferta di Civitavecchia per giocare contro la capolista Nautilus, un avversario davvero temibile. Difatti, il match si è messo per loro subito in salita: 5-0 il parziale del primo tempo in favore delle laziali. Tuttavia la squadra di Tolentino ha avuto una bella reazione, si è aggiudicata il secondo parziale e ha pareggiato il terzo, fino a portarsi sull’8-5 all’inizio del quarto tempo. Poi però le forti padrone di casa hanno segnato altre tre reti e la gara è terminata 11-5 per Civitavecchia.

È andata meglio invece ai ragazzi della serie C che sono riusciti a vincere in casa del Bracciano Athena Sporting Club col punteggio di 10-8, grazie a una prova di carattere molto apprezzata dagli addetti ai lavori. Nel finale, infatti, sono riusciti a pareggiare lo svantaggio (da 7-8 a 8-8) con Bordi e poi a conquistare il successo con due conclusioni dei gemelli Vella: prima Edoardo (pallonetto), poi Matteo (dal centro) hanno chiuso il match in favore della formazione cremisi. Ora testa al big match di sabato, nella piscina "Caporicci", contro Perugia che è in vetta alla classifica proprio al fianco della Npn Tolentino.

m. g.