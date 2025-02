Pallanuoto TOLENTINO. Vincono le ragazze. Ko la squadra maschile

Vincono le ragazze della Pallanuoto Tolentino, perdono i maschi per la prima volta. Entrambe le squadre hanno giocato in casa nella piscina "Caporicci". La squadra femminile aveva di fronte la seconda forza del torneo di A2, il Napoli Lions, ed è stata una grande battaglia agonistica. È finita 14-13 per Tolentino. Tutto si è deciso nel quarto parziale: le napoletane hanno messo il naso davanti per due volte di una sola lunghezza, ma sono state raggiunte. Il vantaggio definitivo lo ha firmato Martina Abrizi realizzando un tiro di rigore a 1’ 22“ dal termine. Prossimo match domenica contro il Volturno a Santa Maria Capua Vetere. I ragazzi primi in serie C, sono stati battuti 11-16 da Lrn Perugia, l’altra leader. È il primo parziale quello fatale per la squadra di coach Rojdestvenskiy che ha subito incassato un netto 1-5 e non ha saputo più recuperare lo svantaggio, nonostante abbia provato più volte a riequilibrare le sorte della gara. Sabato la Pallanuoto Tolentino scenderà in acqua di nuovo in casa contro la Polisportiva Pian del Bruscolo.

m. g.