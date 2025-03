Pallanuoto, una Rari da cardiopalma. Pareggio spettacolo contro Quinto

RARI NANTES11IREN QUINTO11

FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Stocco, Di Fulvio 3, De Mey 2, Hofmeijer, Turchini, Borghigiani 1, Sordini, Benvenuti 3, Bini, Mancini 2, Bianchi, Tprvosky. All. Minetti

QUINTO: Ghiara, N. Gambacciani 1, Di Somma, Villa 3, Panerai 1, Veklyuk, Puccio 3, Nora 1, Figari 2, Massa, Aicardi, J. Gambacciani, Noli, Gandolfo. All. Bittarello

Arbitri: Schiavo - Ercoli

Parziali: 5-5, 3-4, 2-1, 1-1

Note – Sup. num.: Florentia 5/13, Quinto 3/11. Spettatori 350 circa.

Alla piscina Nannini di Bellariva finisce con un pareggio il primo scontro diretto fra due squadre in cerca di punti per guadagnarsi la salvezza. È stata una gara equilibrata affrontata da ambo le parti con grande determinazione; ne è scaturito uno spettacolo avvincente e a tratti anche nervoso che, però, gli arbitri hanno saputo tenere abilmente in pugno. Nel primo quarto, dopo l’1-1 i gigliati si portano avanti con De Mey e Benvenuti; dopo il controsorpasso dei liguri, è di nuovo quest’ultimo, seguito da Mancini, a riportare il match in parità (4-4). Quinto va di nuovo in gol con Villa ma Di Fulvio (insieme a Benvenuti - 3 reti ciascuno – fra i migliori) firma il 5-5 a un minuto del termine.

Nel secondo parziale della gara, con Gambacciani e Puccio il Quinto tenta di allungare ma De Mey e Di Fulvio riescono a riagganciarlo. Cicali salva più volte la porta ma i liguri vanno a +1. La Rari Nantes però è viva, non molla, reagisce e riparte subito. Di Fulvio, dopo una spettacolare controfuga, fa centro su assist di Bini; poi è Mancini ad andare in gol e il terzo tempo si chiude sul risultato di 10-10. Una rete per parte anche nel quarto anche se Stocco, sull’11-11 avrebbe avuto l’occasione per fare bottino pieno.

Franco Morabito