Pallanuoto. Under 14, vetrina di prestigio al torneo Calcaterra di Colle La squadra Under14 di pallanuoto di Siena parteciperà al prestigioso torneo Calcaterra nella Piscina Olimpia di Colle Val d'Elsa. La squadra guidata da Ianniello affronterà 12 squadre giovanili per imparare e divertirsi. Un'occasione per preparare al meglio i campionati che presto affronteranno.