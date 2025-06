Pallavolo. Barbanti dalla Valsa va a Milano. E intanto in città si è rivisto Bruno

Mentre i tifosi attendono l’annuncio di Tizi-Oualou, si è perfezionata una cessione che potrebbe essere un indizio anche per trame future. Leonardo Barbanti, palleggiatore classe 2006 che nella scorsa stagione ha anche vissuto il suo esordio in SuperLega entrando al posto di De Cecco contro Grottazzolina nella seconda giornata di campionato, è da due giorni il nuovo vice Cachopa dell’Allianz Milano. Una Milano che punta molto sull’analogia con Paolo Porro, nel suo comunicato ufficiale, altro giovane regista venuto via da Modena, arrivato a Milano e poi esploso ad alti livelli tanto da essere il prossimo palleggiatore titolare della Gas Sales Piacenza. "Quando ho ricevuto la proposta di Milano ho subito pensato che sarebbe stata un’opportunità unica", il commento di Barbanti. Sarà il vice di un brasiliano, ed è un altro brasiliano che Barbanti ha come modello: "In termini caratteriali sicuramente guardo a Bruno come modello: un leader molto presente, sempre carico e che non molla mai. Dall’altra parte, per quanto riguarda la fisicità, Paolo Porro e Fernando Cachopa sono molto simili a me per statura, quindi rappresentano un punto di riferimento importante".

Proprio Bruno Rezende, nei giorni scorsi, è tornato in città, pare anche a colloquio con la società e a cena con ex compagni e tifosi, ed Earvin Ngapeth poi, una toccata e fuga sotto la Ghirlandina (con anche Salvatore Rossini) nel ritorno di entrambi in Italia per partecipare al matrimonio di un altro ex gialloblù, Thomas Beretta, che convolerà a nozze domani.

Alessandro Trebbi