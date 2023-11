Pallavolo. La Kabel al Gramsci Keynes. Bisogna sconfiggere l’Orte

Torna a giocare in casa la Kabel nel campionato nazionale di serie B maschile. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 18

al Gramsci Keynes (arbitri Farnesi e Tizzanini) al cospetto del Volley Club Orte. L’obiettivo sono i tre punti in una gara che è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Prato è decima a quattro punti, Orte è ultima ancora ferma al palo. La Kabel arriva a questa sfida dopo la sconfitta contro la capolista Castelfranco ma anche dopo le precedenti vittorie con Sansepolcro e Camaiore. Orte, come detto, è invece ancora a secco e nell’ultimo turno è stata superata a domicilio dalla Tomei Livorno. Insomma, per Prato non ci sono alternative. Serve la vittoria e servono i tre punti. Un obiettivo che coach Novelli dovrà provare a raggiungere senza poter contare sul centrale Gioele Corti, assente per questa sfida. La rosa del Volley Prato: Alpini M., Alpini l., Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Marini, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli.

All. Novelli.

Stasera alle 21.15 sempre al Gramsci Keynes sarà la volta della prima in casa in serie C regionale del Volley Prato.

I ragazzi di Barbieri ospitano il Firenze Ovest. Una gara che rappresenta anche l’esordio in campionato, visto che la prima giornata è stata rinviata per l’alluvione.