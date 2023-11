Pallavolo. L’Ariete gioca con grinta e voglia ma non è sufficiente: la vittoria va a Perugia

L’Ariete lotta ma non brilla e alla fine cede 3-1 al Tmm Perugia. Seconda sconfitta consecutiva per la Pallavolo Prato nel campionato di serie B2 femminile nazionale, che va ko al palazzetto di San Paolo contro San Feliciano. Lo fa al termine di una gara in cui, sostanzialmente, non è mai riuscita veramente ad esprimere il proprio gioco. Troppo fallosa la squadra di Nuti che in campo non ha lesinato cuore e coraggio.

Qualità encomiabili ma che non sono bastate per fare punti. Il Pvp scende in campo con Stiaffini e Fanelli in diagonale, Cecchi e Piccini centrali, Nuti e Saletti di banda e Conticini libero. L’inizio è tutto di marca umbra, con Perugia a sale 5-9, e 9-15. Coach Nuti getta nella mischia Mennini e Nesi ma il Tmm regge bene 17-21 e va

a chiudere 19-25.

Al ritorno in campo il Pvp crolla, e si ritrova velocemente sotto per 1-8. Nuti chiama il tempo e la frazione si riapre. L’Ariete risale 8-12, poi si avvicina alla parità sul 13-14 e successivamente riperde contatto dal Tmm 14-20. Qui reazione d’orgoglio laniera, parità sul 23-23, e sorpasso 24-23 per il set point. Per chiudere la frazione servono i vantaggi dove la Pallavolo Prato si impone 28-26. Sembra l’inizio della riscossa per Prato, e invece Perugia nel terzo set torna a comandare le operazioni. Si resta in equilibrio fino al 16 pari. Poi il Tmm cambia passo

e scappa 16-18 e 18-23.

Nuti chiama il timeout ma ormai

la situazione è irrecuperabile, con

le ospiti a chiudere 19-25. I veri rammarichi del Pvp arrivano

comunque nel quarto parziale.

L’Ariete si ritrova 23-21 e ha la chance di allungare la sfida al tie break. E invece una serie di passaggi a vuoto delle laniere consentono al Tmm di allungare ai vantaggi e di chiudere 26-28.