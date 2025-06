Pallavolo Massa Carrara sconfitta da Torretta Livorno: promozione rimandata a gara 3

PALLAVOLO MASSA CARRARA

1

TORRETTA LIVORNO

3

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Falsone, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Nannini, Paoletti, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei.

TORRETTA LIVORNO: Baia, Costa, Del Mastio, Franchini, Galoppini, Gianassi, Malacarne, Marzana, Mattolini, Melani, Molesti, Olmi, Riposati L., Riposati M., Tellini. All. Orsolini.

Arbitri: Menicucci e Nannicini.

Parziali: 22-25, 18-25, 19-25, 25-14, 24-26.

MASSA - Una Pala Oliveti gremito in ogni ordine di posti non è bastato a trascinare la Pallavolo Massa Carrara verso quel successo che le sarebbe valso la serie B.

Dopo l’exploit in terra livornese, infatti, gli apuani sono caduti in casa davanti al proprio pubblico e l’appuntamento con la promozione è rimandato a questo punto a gara 3 della finale che si disputerà sabato prossimo a Livorno nella palestrina Del Chicca alle ore 21.00. Il team massese ha forse sentito troppo la pressione della sfida ed è partito malissimo nel primo set dove si è ritrovato sotto 17-24 ed ha finito per cedere dopo aver neutralizzato 5 set points consecutivi.

Anche nel secondo parziale, dopo una prima fase equilibrata, i livornesi hanno preso il largo (19-12) e non c’è più stato verso di riprenderli (25-18). Nel terzo set la Pallavolo Massa Carrara si è scrollata di dosso il proprio torpore ed è stata impeccabile concedendo soltanto le briciole agli avversari. Nel successivo l’onda d’urto è proseguita (9-6) ma il Torretta non ha mollato. Si è proseguito punto a punto sino al 23 pari. I locali hanno annullato un primo match point prima di perdere ai vantaggi. Lungo tutta la sfida non è mancato il sostegno di un tifo davvero caloroso.

Al Palazzetto si erano dati appuntamento anche tanti protagonisti del passato del volley massese. Bisogna dire che anche il Torretta ha portato con sé una "claque" rumorosa. "Prima di tutto sono d’obbligo i complimenti agli avversari per la bella prestazione, con poche sbavature e molto concreta – ha commentato il match il tecnico Luca Cei -. Sta a noi adesso andare con fiducia a giocarci questa finale promozione mettendo in campo la nostra miglior prestazione fatta di carattere, tecnica e tutte le motivazioni che abbiamo accumulato durante questa lunga stagione. Ci prendiamo questi due giorni per smaltire la fatica fisica e mentale e da martedì l’attenzione sarà rivolta a gara 3".

Gianluca Bondielli