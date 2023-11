Pallavolo. Memorial Venturini: l’Itis Galilei supera in finale il Fossombroni L'Itis Galileo Galilei di Arezzo si è aggiudicato il torneo di pallavolo per squadre miste secondo memorial Federico Venturini, dopo aver vinto le semifinali contro l'Isis Fossombroni-Buonarroti e il Liceo V. Colonna. Nella finale ha prevalso per 2-1. Premi consegnati dal Coni e dalla famiglia Venturini.