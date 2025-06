Palmaria Island, nuoto nella magia del Golfo

È l’alteta della Fiamme Oro Napoli Alessio Occhipinti il vincitore della nona edizione della Palmaria Island, la gara organizzata dalla Rari Nantes Spezia che ha visto i talenti del nuoto in acque libere darsi battaglia sul percorso di 3,5km fra la spiaggia del Pozzale e la calata Doria a Porto Venere. Al termine di una bruciante progressione sul finale, il nuotatore si è imposto in 36:54.20, davanti al talento di casa Tommaso Sebastiano Gallesio (Superba Nuoto, +5.81) e Davide Giuseppe Bonavota (Circolo Canottieri Aniene, +10.41), battuto allo sprint; superato il quarto Niccolò Ricciardi (Superba Nuoto, +42.26), che ha optato per una rotta più esterna, ma senza riuscire, però, a rimontare.

In campo femminile sprint serrato fra il talento locale Iris Menchini, tesserata Genova Nuoto My Sport (39:34.58) e Silvia Ciccarella dei Carabinieri (30:34.15), che arriva prima; terza la medaglia d’ argento Olimpica di Rio Rachele Bruni (40:03.41), quarta un’altra atleta di alto livello, Giulia Salin.

"Una giornata stupenda – commentano gli organizzatori – , con oltre 30 gradi di temperatura e un leggero maestrale che ha aiutato i nuotatori, in uno specchio d’acqua unico al mondo. Porto Venere per un giorno è stata la regina del nuoto in acque libere, oltre 200 partecipanti che si sono dati battaglia. La sindaca Francesca Sturlese ha appoggiato e sostenuto questo evento, facendo in prima persona le premiazioni, a lei un grandissimo grazie. Prezioso e indispensabile il supporto dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, grazie alla quale ogni anno si è potuto elevare il valore della gara, giunto ai massimi livelli nazionali, che nell’edizione appena conclusa ha avuto la partecipazione di un atleta proveniente dalla Germania e una dall’Australia.

Si ringrazia la Sportiva di Porto Venere per la location, gli sponsor Jobson Italia, Co.L.Mar., Osteria all’Inferno, Pepe Nero, M.P.. Un grazie particolare a chi ha garantito la sicurezza in acqua: Aps La Rotonda di Lerici e gli Angeli del Sup, le forze dell’ ordine coordinate dalla Capitaneria di Porto della Spezia, il Cnes con moto d’ acqua e gommone Sommozzatori, la Guardia Costiera di Porto Venere, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare, a cui si sono aggiunti consorzio marittimo Navigazione Cinque Terre Golfo dei Poeti, Piloti, Pubblica Assistenza di Porto Venere e di Lerici. Senza tutti loro, la macchina organizzativa non potrebbe prendere forma".

L’appuntamento va al 2026 per la decima edizione di Palmaria Island.

Chiara Tenca