PANATHLON. A Taccetti il premio "Ponticelli». Per il suo impegno nello sport

Il premio annuale ‘Lelio Ponticelli’ del Panathlon International Toscana 2025 è stato assegnato a Gianni Taccetti, segretario del Club Panathlon Firenze Medicea della Città Metropolitana. Taccetti, dirigente sportivo da tanti anni e delegato Coni Firenze, viene premiato per il suo impegno rivolto al mondo dello sport con passione e professionalità. La cerimonia con la consegna della pergamena si è svolta durante la riunione del Panathlon Mediceo con tema il ‘Calcio Storico Fiorentino’ organizzata al Torrino Santa Rosa. Fra i protagonisti i Veterani del calcio storico dell’Associazione 50 Minuti. Un evento per evidenziare l’impegno del Panathlon sul territorio per promuovere lo sport e i suoi valori e premiare atleti e dirigenti meritevoli.

Presenti i club Panathlon della Toscana e autorità sportive e istituzionali tra cui: Letizia Perini assessore allo sport del Comune di Firenze, Nicola Armentano consigliere allo sport della Città Metropolitana, Simone Cardullo presidente Coni Toscana, il direttore del Calcio Storico Filippo Giovannelli e lo storico ed ex direttore Luciano Artusi. Promotori dell’evento il Governatore Panathlon Area 6 Toscana Andrea Da Roit e il presidente Panathlon Firenze Medicea Fabio Cannone. Nell’occasione è stata anche premiata la bambina Mia Famin del Centro Studi Danza Asd Pelago, finalista per il club Mediceo al concorso organizzato dal Panathlon rivolto ai giovani ‘Sportiva...mente 2025’, con il disegno ‘La danza’.

F. Que.