Pantarei Italia Modena chiude la stagione con promozione in Serie A Silver

Lo slittamento di 24 ore imposto dal Coni per i funerali di Papa Francesco ha spostato a oggi (con inizio previsto alle ore 11) al Pala Molza l’ultima gara stagionale in Serie A Bronze della Pantarei Italia Modena, che prima della sosta pasquale aveva festeggiato, con un turno di anticipo, la promozione in Serie A Silver.

In una giornata ininfluente per i verdetti (le prime 5 promosse sono già definite nel girone ’B’) i gialloblù di coach Sgarbi se la vedono con l’Innotech Serra Fasano, pure promossa, per chiudere al meglio l’ottima stagione culminata con il traguardo della promozione ottenuto con margine d’anticipo.

Assieme a Modena e ai pugliesi salgono anche Monteprandone, Chieti e Teramo, che si aggiungono alle 4 del girone ’A’ (Vigasio, Malo, Derthona e Palazzolo), dove invece oggi si assegna l’ultimo pass fra San Vito Marano e Torri, mentre le squadre dal 6° posto in poi giocheranno in Serie B.

Le altre partite previste nella giornata di oggi: Lions-Monteprandone, Noci-Tavarnelle, Casalgrande-Altamura.

La classifica all’ultima giornata della Serie A Bronze di pallamano. Monteprandone 26, Chieti 25, Modena e Serra 18, Teramo 16, Tavarnelle 14, Casalgrande 11, Noci, 6 Altamura 2.