Paolo Angius vince lo Slalom Massa–San Carlo al Memorial Umberto Mosti

È Paolo Angius a trionfare nella prima edizione dello ’Slalom Massa–San Carlo’ valido per il Memorial Umberto Mosti. A bordo della sua Renault 5 Gtt il pilota sardo del Team Autoservice Sport è riuscito a coprire in 2’34“68 i 2,950 chilometri del percorso che si snodava fra il secondo tornante di Capaccola e il centro del paese di San Carlo, portandosi a casa la coppa davanti ad altri 47 partenti (su 48 iscritti). Alle sue spalle, con un ritardo di soli 54 centesimi, la Skoda Fabia del carrarese Davide Giovannetti della Dimensione Corse (anche vincitore della coppa Mosti, riservata al miglior classificato della nostra provincia), e lo spezzino Luca Raspini, terzo con la Peugeot 205 della BB Competition e il tempo di 2’36’’26.

A precedere la gara, organizzata dal Gruppo Motori Tula del presidente Giovanni Schintu in collaborazione con l’Automobile Club di Massa-Carrara e con il patrocinio di Comune e Provincia, anche una sfilata di 20 auto d’epoca che hanno incuriosito il folto pubblico presente fin dal mattino nelle zone d’arrivo e partenza e nelle aree adiacenti il tracciato, a conferma della bontà del progetto che ha segnato il ritorno nel nostro territorio di una competizione automobilistica.

Ma ecco i primi classificati nelle rispettive classi: Classe Rs1.6 Plus: Piero Iacopinelli (Citroen C2) 2’47’’90; Classe Rs 2.0 Plus: Pietro Bancalari (Citroen C2, BB Competition) 2’43’’01; Classe Rs 1.6 Tb Plus: Michael Capanna (Peugeot 207, Sport Favale) 2’52’’10; Classe Rs Turbo Cup2: Leonardo Becagli (Bmw Mini Jcw) 2’59’’50; Classe N1150: Alessio Paoli (Fiat 600) 3’05’’90; Classe N1400: Paolo Balestrini (Rover MG) 3’19’’39; Classe N1600: Alessandro Conti (Citroen Saxo) 2’55’’20; Classe N2000: Massimo Pucci (Renault Clio, VS Sport) 2’37’’50; Classe A1150: Vittorio Barsotti (Fiat 600) 2’36’’34; Classe A1600: Andrea Beghé (Peugeot 208, Grt) 2’38’’16; Classe A2000: Simone Catanzano (Renault Clio) 2’36’’35; Classe A"2000: Davide Giovannetti (Skoda Fabia, Dimensione Corse) 2’35’’21; Classe BC700: Antonio Nuvoli (Fiat 500) 2’56’’54; Classe S3: Battista Sias (A112) 2’44’’21; Classe S4: Luca Raspini (BB Competition, Peugeot 205) 2’36’’26; Classe Classe S5: Antonio Brundu (Fiat Uno) 2’42’’01; Classe S6: Paolo Bordo (Renault Clio, Sport Favale) 2’40’’25; Classe E1 1600: Simone Piombo (Peugeot 106, Scuderia dei Fiori) 2’40’’94; Classe E1 1600 Turbo: Paolo Angius (Renault 5 GTT, Team Autoservice) 2’34’’68; Classe E5 SH Legend Cars: Federico Ravelli (Chevy Coupe 34) 2’52’’19. Coppa Bernacca (pilota più giovane) ad Alessandro Conti, coppa speciale al pilota tesserato Aci da più tempo, Alessandro Fedrighi.

Alessandro Salvetti