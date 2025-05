Paolo Bolognesi stabilisce il record italiano Under 20 nei 300 metri ostacoli

Fantastico record per Paolo Bolognesi e per l’Edera Atletica Forlì. Infatti all’11ª edizione del meeting internazionale Athletic Elite di Cernusco sul Naviglio tenuto al campo sportivo ‘Gaetano Scirea’ della cittadina lombarda, il quasi 19enne – li compirà in agosto – tesserato per la società forlivese, ha ottenuto la miglior prestazione italiana Under 20 nella gara dei 300 metri ad ostacoli fermando il cronometro sul tempo di 36’’32.

Paolo Bolognesi, ancora Juniores è cresciuto nel vivaio dell’Edera Atletica Forlì ed è allenato dal tecnico Alberto Donati. In Lombardia si trattava di una gara ad invito nella quale Bolognesi si è piazzato al secondo posto, alle spalle di Jose Reynaldo Bencosme de Leon, classe ’92, già semifinalista con la maglia dell’Italia ai Giochi Olimpici di Londra nei 400 ostacoli, poi frenato dagli infortuni. Bolognesi ha, invece, battuto due atleti seniores, Jean Marie Robbin e lo svizzero Mattia Tatjana, staccando di quasi 3’’ il coetaneo Yassine Khaldoune dell’Atletica Varese.

I 300 metri sono considerati una gara spuria, non convenzionale, perché non inserita nel programma olimpico, ma sono indicativi per comprendere lo stato di forma e i progressi di un atleta. Come nel caso di Bolognesi, che ha mostrato capacità innate, stupendo per la perfetta interpretazione agonistica e determinazione.

E col tempo appunto di 36’’32 Bolognesi ha spazzato via il precedente primato italiano Under20 che era detenuto nientemeno che dal recordman italiano dei 400 ostacoli, nonché una delle punte di diamante dell’atletica leggera azzurra, Alessandro Sibilio, che aveva ottenuto il crono di 37’’21 nel 2018.

u. b.