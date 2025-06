Paolo Botti trionfa alla 999 Tuscany Gran Rando: 1.200 km di sfida in Toscana

Un’altra grande impresa quella dell’ultracycler Paolo Botti (nella foto), ormai avvezzo alle maratone su due ruote e con grandi risultati. Dopo aver viaggiato il mondo tra Stati Uniti, Nord Europa, Francia e altre randonée storiche, Botti lo scorso 4 giugno ha chiuso col miglior tempo (non ci sono vincitori ufficiali in questo tipo di eventi) la ’999 Tuscany Gran Rando’, una ultra randonnèe di 1.200km e 15.500 metri di dislivello positivo, con un percorso interamente all’interno della Toscana. Al via oltre 350 partenti da 27 nazioni nel mondo, su un percorso durissimo per le tantissime salite brevi. E così successo che oltre il 20% dei partecipanti alla Tuscany Grand Rando si sia ritirato e tanti siano arrivati oltre il tempo massimo. Non il nostro Botti, partito con un compagno francese nella 4^ ondata (30 corridori a ondata, ogni 5 minuti) e alla fine della prima salita già ricongiunto con i primi 4 della prima ondata, con i quali Botti ha poi condiviso il viaggio sino al termine. Essendo partito dopo, però, in ordine di tempo Botti è risultato aver impiegato 20 minuti meno dei quattro compagni di fuga e qualche secondo prima del compagno di scalate francese. "Per me è stata sicuramente la randonnèe più dura tra le tante che ho corso fin qui - le parole di Botti - anche e soprattutto per il caldo asfissiante patito nelle crete senesi ed in Val d’Orcia, dove si sono anche superati i 35 gradi. Alla fine, come sempre, una grande soddisfazione". Il tempo totale di Botti è stato di 68h e 11 minuti, con sole 3 ore di sonno in mezzo.

a.t.