Papalini da sogno, la serie A2 adesso è tua

Quella di sabato 30 agosto 2025 resterà una data indelebile nella storia della Papalini Baseball Pesaro. Con due successi ai danni del Longbridge Bologna, la formazione pesarese ha conquistato la promozione in serie A Silver (la ex A2), coronando una stagione straordinaria e scrivendo una pagina magnifica per il movimento sportivo cittadino. Un traguardo che assume un valore ancora più rilevante se si considera il percorso della società: soltanto lo scorso anno la Papalini aveva salutato la serie C con la promozione in serie B, presentandosi al via di questa stagione come matricola. Nonostante l’inesperienza nella categoria, la squadra ha saputo affrontare ogni sfida con determinazione, mostrando crescita tecnica, compattezza del gruppo e capacità di imporsi anche nei momenti decisivi.

La prima vittoria: 9-3 con difesa impeccabile. Nella sfida serale emozioni fino all’ultimo out. Il secondo incontro infatti, disputato davanti a un diamante "Norberto Crinelli" gremito di tifosi, ha regalato spettacolo ed emozioni fino all’ultimo lancio. La gara è finita 4 a 3 con la conseguente promozione in Serie A.

A fine gara, il manager Luis Turnes ha espresso tutta la sua emozione: "Sono estremamente felice per questo risultato storico: un’ottima squadra che è cresciuta e maturata in questi anni. È un mix di sensazioni personali incredibili: vedere come gli stessi ragazzi che muovevano i primi passi in questo diamante da bambini non tanti anni fa, ora giochino ai massimi livelli".

Entusiasmo incontenibile in campo, con la squadra che è corsa ad abbracciare i oropri tifosi. Per il coach Umberto Baldassarri, "è stata una grande scommessa questa stagione: una squadra neopromossa, molto giovane, chiamata ad affrontare un campionato tosto ed impegnativo sotto tutti gli aspetti. Abbiamo lavorato con tutta la società giorno dopo giorno. Un complimento speciale alla squadra che ha abbracciato il progetto ed ha saputo superare tutte le aspettative". La promozione nella massima serie è il riconoscimento del lavoro svolto dalla società, dei sacrifici dei giocatori e del sostegno costante dei tifosi. La stagione 2026 vedrà i biancorossi confrontarsi con le migliori realtà del baseball italiano, portando il nome di Pesaro sul palcoscenico più prestigioso. Un’impresa che resterà negli annali, a testimonianza di come passione, dedizione e spirito di squadra possano trasformare i sogni in realtà. Una promozione che avrebbe fatto felice anche di pesonaggi come Massimo Mainardi, tra gli ispiratori del movimento pesarese del baseball di cui ha narrato le gesta nelle vesti di giornalista appassionato e primo tifoso. b.t.