Para Tetrathlon. Pesarese ai campionati del mondo. Il grande sogno di Vicco Irbin

Vicco Irbin sarà l’ unico atleta paralimpico azzurro a rappresentare l’Italia ai Campionati Mondiali. Accompagnato dal tecnico Raffaele Secchi, si prepara a gareggiare in un evento storico. Per la prima volta l’Unione Internazionale Pentathon Moderno organizza competizioni sulle quattro discipline nuoto, obstacle race, laser run. I Campionati Mondiali di Para Tetrathlon Uipm 2025 faranno parte dei Campionati del Mondo di Pentathlon Under 19 a Druskininkai in Lituania fino al 22 agosto. Un’innovativa formula che vedrà atleti da tutto il mondo sfidarsi e mostrare il meglio delle proprie abilità. Adriana Fabbri, responsabile nazionale del settore e del Pentathlon Moderno in Italia, ha espresso entusiasmo ed emozione: "Questo traguardo segna un momento storico per il nostro sport – dice la Fabbri –. Rappresentare l’Italia ai Mondiali è motivo d’orgoglio, e non potremmo essere più felici per Vicco e il tecnico Raffaele Secchi entrambi tesserati per associazioni di Pesaro. Un grazie speciale ad un’amica, ma anche membra della commissione Paralimpico della federazione italiana che mi ha fatto conoscere questo bravissimo atleta, Chicca Mencoboni".

Vicco Irbin non vede l’ora di misurarsi e dimostrare quanto vale: "Sono profondamente grato alla Uipm e alla Fipm e alla responsabile nazionale Adriana Fabbri per avermi scelto, insieme alla rappresentante Cip Chicca Mencoboni, a gareggiare per Nazionale Italiana ai primi Campionati Mondiali di ParaPentathlon Moderno a 4 discipline evento unico e primo nella storia. È per me un grande onore e al tempo stesso una grande responsabilità. Grazie alla Polha Varese, la mia società di provenienza nell’atletica, che mi ha sostenuto in tutti questi anni anche nei momenti più difficili, e alla Fispes per avermi fornito le protesi sportive che mi hanno permesso di continuare a competere. Un pensiero particolare a mio figlio e a sua madre che non hanno mai smesso di fare il tifo per me. Insieme a Raffaele Secchi, coach nazionale Fipm, cercheremo di dare il massimo per onorare questa sfida e portare in alto i colori del nostro Paese". Interviene anche l’allenatore Raffaele Secchi che dice: "Sono orgoglioso di poter accompagnare il nostro atleta Vico Irbin in questo primo storico Campionato del Mondo di Parapentathlon. È un onore rappresentare l’Italia in una disciplina nuova, che guarda al futuro e all’inclusione. Questa gara è molto più di una competizione sportiva: è l’inizio di un movimento che porterà sempre più atleti a confrontarsi su un palcoscenico internazionale, con lo sguardo rivolto alle Paralimpiadi del 2032. Per me è una grande emozione e una grande responsabilità: significa scrivere insieme una pagina di storia dello sport".

Beatrice Terenzi