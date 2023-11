Paracadutismo, show di Carbone e Silvia Magnani

Ancora grandi soddisfazioni per i ravennati nel paracadutismo di precisione. Si sono svolti recentemente, infatti, presso l’Aviosuperficie di Molinella, i Campionati Italiani Anpd’I di Precisione in Atteraggio, assieme al Trofeo Internazionale di Precisione in Atterraggio "Paracadutista Bruno Nofori". Nella gara a squadre il successo è andato alla Scuola Nazionale con protagonista anche il ravennate Claudio Carbone. Al secondo posto l’Esercito mentre terza è giunta la formazione dei Carabinieri, per il completamente della quale è stata chiamata la ravennate Silvia Magnani. Grande soddisfazione poi nelle gare individuali per i due ravennati, compagni anche nella vita.

Claudio Carbone ha ottenuto un fantastico secondo posto, alle spalle del compagno alla Scuola Nazionale, Alessandro Ruggeri mentre Silvia Magnani ha trionfato davanti alle due portacolori dell’Esercito, Samanta Vallarino e Leonora Gambassi. La Magnani, peraltro, ha ottenuto un doppio oro, vincendo sia il Campionato Nazionale, sia il Trofeo Internazionale Bruno Nofori. "A livello personale – racconta la stessa Silvia Magnani – è stata una delle mie migliori performance di sempre. Ho conquistato due ori individuali con 3 centri perfetti, totalizzando 15 centimetri su un totale di 8 round e posizionandomi in overall in quinta posizione". Performance eccezionale anche per Claudio Carbone che ha concluso totalizzando 7 centimetri in totale su 8 round, con 3 centri perfetti e due argenti individuali. "Siamo entrambi pronti per volare – conclude la paradutista ravennate – verso la prossima tappa, la finalissima della World Cup e il settimo Dubai International Parachuting Championships che si terrà appunto a Dubai dal 17 al 28 Novembre".

u.b.