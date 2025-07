Paraclimbing Mazzotti in Coppa del Mondo

Tommaso Mazzotti porta Forlì alla Coppa del Mondo di paraclimbing. Nei giorni scorsi l’atleta forlivese ha preso parte alle qualificazioni della World Cup di paraclimbing in Austria, a Innsbruck, gara internazionale tra le più importanti del circuito. Gara che si è svolta nella disciplina Lead, specialità dell’arrampicata sportiva che prevede la scalata di pareti alte con l’utilizzo della corda e nella quale conta sia l’altezza raggiunta sia il tempo impiegato.

Mazzotti ha rappresentato l’Italia insieme ai compagni di squadra Giuseppe Lomagistro e Donato Gioia. Nonostante l’ottima prova, il romagnolo non è riuscito a qualificarsi per la finale, ma ha maturato ulteriore esperienza internazionale, visto che si è avvicinato all’arrampicata solo tre anni fa e grazie al lavoro costante insieme al suo allenatore Matteo Giovanetti ha rapidamente raggiunto risultati di grande rilievo.

Nel 2024 ha conquistato il titolo di campione italiano nella categoria AL M (Arrampicata para categoria), ha ottenuto un 3º posto in Coppa Europa, classificandosi anche 7º in Coppa del Mondo. Pure nel 2025 la stagione è iniziata di slancio: in tutte le tappe di Coppa Italia disputate finora, Mazzotti è sempre salito sul podio e la prima settimana di settembre si terrà il Campionato Italiano al Centro Federale di Arco di Trento, tappa fondamentale per il suo percorso competitivo.

L’allenamento di Tommaso Mazzotti si concentra su forza e resistenza, requisiti indispensabili per affrontare le vie di gara senza l’uso degli arti inferiori: si allena con costanza alla Vertical Climb di Forlì, palestra che lo segue e lo sostiene fin dagli inizi. Ora gli obiettivi dell’atleta romagnolo sono ben precisi: cercare la vittoria al Campionato Italiano, puntare a nuovi risultati nelle prossime tappe di Coppa del Mondo e, in caso di convocazione, partecipare al Campionato Europeo.

Il paraclimbing è una disciplina in forte espansione, sia in Italia, sia nel mondo. Cresce il numero di atleti e di federazioni coinvolte, e il movimento ha da poco ottenuto un riconoscimento storico: l’arrampicata paralimpica entrerà ufficialmente nel programma dei Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028. Un traguardo che segna una nuova fase per lo sport e apre scenari importanti anche per tutti gli atleti.

u. b.