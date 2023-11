Parapowerlifting. Titolo italiano per Azzurra Bovina. A Catania firma anche il record

Ennesimo titolo conquistato con il nuovo record italiano di categoria per la portacolori del Cus Ferrara Azzurra Bovina, che all’International Airport Hotel di Catania ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati italiani assoluti di parapowerlifting disputati lo scorso week end.

Nella categoria -67 chilogrammi l’atleta 19enne, allenata dal tecnico Luca Salani, non ha avuto rivali aggiudicandosi la gara. Ciliegina sulla torta l’alzata in seconda prova a 64 kg che giudicata corretta dai giudici è valsa il nuovo record italiano di categoria.

Un’altra bella prova per Azzurra, che ricordiamo ha iniziato la pratica sportiva da solo due anni ma sta bruciano letteralmente le tappe. In questo 2023 sportivo la cussina ha vinto tutto quello che c’era da vincere: Coppa Italia, Trofeo Open e Finali agli assoluti, ritoccando di volta in volta il proprio record italiano di categoria.

Adesso si attende solo la chiamata in azzurro che potrebbe arrivare se Azzurra raggiungerà gli standard richiesti dall’attività internazionale. La sua continua crescita, frutto della dedizione al lavoro sicuramente è buona base di partenza.

Per i sogni appuntamento alle gare del 2024.