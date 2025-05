Pardini Cup 2024: successo record con 300 prestazioni a Bondeno

La terza edizione della Pardini Cup si è chiusa con un bilancio estremamente positivo, registrando un’affluenza record di 300 prestazioni. L’evento, ormai punto di riferimento nel panorama sportivo nazionale, si è svolto presso l’Asd Tiro a segno di Bondeno senza intoppi, nonostante l’improvviso arresto delle attività nella giornata di sabato 26 aprile, in segno di rispetto per le esequie del Santo Padre. Gli organizzatori, con grande prontezza e spirito collaborativo, sono riusciti a redistribuire i partecipanti in altre date e turni disponibili, garantendo così il regolare svolgimento della manifestazione. Particolarmente significativa la partecipazione di numerose sezioni provenienti da regioni molto distanti, segno dell’interesse sempre crescente verso questa competizione. Sono ben 53 le sezioni di tiro rappresentate, dalla Val d’Aosta alla Puglia, la più distante la sezione di Alezio, situata nel tacco estremo dell’Italia. Tra i partecipanti si segnala con emozione la presenza del sedicenne Federico Martini (Tsn di Mondovì), vittima di un grave incidente in provincia di Cuneo, meno di un anno fa (27 luglio 2024), che con grande tenacia è finalmente tornato alla normalità, dedicandosi allo sport da lui tanto amato. Punto di forza dell’evento è stata la generosità dei premi messi in palio: oltre 30 riconoscimenti grazie al contributo di aziende di primo piano.

Un’edizione da incorniciare, dunque, che conferma Pardini Cup come un appuntamento imperdibile per gli appassionati del settore, capace di unire agonismo, condivisione e valorizzazione del territorio. Soddisfatto il presidente dell’Asd Tiro a segno Marina Giannini: "Siamo orgogliosi del risultato straordinario raggiunto in questa edizione. Aver registrato un record di prestazioni è per noi motivo di grande soddisfazione e testimonia la crescita costante della manifestazione. Oltre al consueto e prezioso sostegno dell’amministrazione comunale, abbiamo potuto contare anche sulla collaborazione di Avis Bondeno".