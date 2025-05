Parità tra Papalini Baseball Pesaro e Cupramontana nel campionato di serie B

Si è conclusa in parità la sfida fra la Papalini Baseball Pesaro ed il Cupramontana del campionato di serie B. Risultato che rispecchia il valore e l’alto livello tecnico dalle due formazioni marchigiane.

Nel primo incontro, partenza esplosiva delle mazze cuprensi, che con facilità approfittano di un avvio di partita poco incisivo sul monte di lancio di Francesco Marcuccio, conquistando 3 punti fin dalla prima ripresa. Si ripete un copione già visto: lo svantaggio iniziale non demoralizza la squadra pesarese, che anzi migliora la sua attenzione in difesa ed inizia a recuperare lo svantaggio con due lunghe battute di Ali Mendoza e Jesus Baro che permettono di assottigliare lo svantaggio di una lunghezza 2-3 al terzo inning. Il Cupra non si arrende e continua a fare breccia nella difesa pesarese con altri 3 punti, ma nell’attacco successivo grazie ad una volata di sacrificio di Alessandro Micheli e ad errori difensivi riesce a tenere vivo l’incontro sul 4-6. Coach Baldassarri decide di sostituire sul monte uno stanco Marcuccio con Simone Graziosi ma la squadra ospite continua ad aumentare il suo vantaggio sul 7-4. Il sesto inning è il punto di svolta della partita: la squadra guidata dal Manager Turnes incamera un cosiddetto "big Inning", complici due errori difensivi, e sfoga tutta la sua carica e cinismo ribaltando l’incontro segnando 10 punti a suon di battute valide. Per Michele Bartoli salito sul monte non resta che il compito di chiudere la pratica ed aiutato da una difesa spettacolare, riuscirà a fissare l’incontro con la vittoria per il Pesaro con il risultato di 14 a 9. La partita notturna riporta invece un dominio netto del monte di lancio degli ospiti. "Andiamo avanti – dice il tecnico Claudio Crinelli – a testa alta nonostante il brutto risultato della seconda partita, perchè la squadra è molto giovane e per crescere ha bisogno di affrontare avversari che tecnicamente hanno qualcosa in più rispetto la categoria". In questo fine settimana pausa per i biancorossi.

b. t.