Parma Baseball Club trionfa su San Marino con un 4-3 emozionante

PARMA BASEBALL CLUB 4SAN MARINO 3

PARMA: Angioi 2b (2/4), Gonzalez ed (2/4), Geraldo ss (1/3), Concepcion 3b (0/4), Astorri dh (0/4), Mineo r (1/4), Flisi es (0/3), Ascanio 1b (0/3), Battioni ec (1/4).

SAN MARINO: Batista dh (1/3), Celli ec (1/5), Helder (Di Fabio es (2/4) 1b (0/1), Proctor r (2/4), Angulo 2b (1/5), Pieternella es/ed (0/3), Diaz ed/1b (1/3), Marlin ss (1/3), Servidei 3b (1/3).

Successione - San Marino: 102 000 000 = 3 bv 10 e 1. Parma: 000 002 002 = 4 bv 7 e 2.

Lanciatori: Lage (i) rl 5, bvc 1, bb 2, so 5, pgl 0; Leal (r) rl 2.1, bvc 3, bb 1, so 4, pgl 2; Mendez (L) rl 1.1, bvc 3, bb 0, so 3, pgl 2; Casanova (i) rl 6, bvc 9, bb 4, so 5, pgl 3; Kourtis (W) rl 3, bvc 1, bb 1, so 2, pgl 0.

Note: fuoricampo di Mineo (2p. al 6°); triplo di Proctor; doppi di Marlin e Angioi (2).

Sconfitta amara, per il San Marino Baseball, nello scontro di alta classifica a Parma. Dopo una gara passata interamente in vantaggio, la squadra di Bindi si fa beffare al 9°, quando il successo sembrava in cassaforte. Sul 3-2, con il nono attacco ducale cominciato con due eliminazioni, ecco il singolo di Battioni e il doppio di Angioi. Poi, col solo giro di mazza di Gonzalez, entrambi a casa per il 4-3 conclusivo. Prima era stato dominio sammarinese. Titani in vantaggio al 1° grazie a una base ball a Pieternella con i cuscini carichi (1-0). Il vantaggio si allarga al 3° quando San Marino produce ancora una situazione di basi piene e poi, con Diaz, va col singolo da due punti del 3-0. Parma accorcia al 6° col fuoricampo da due di Mineo e, al 9°, piazza il colpo di coda vincente.