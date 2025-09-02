Parte da Lugo il Giro della Romagna . Pianura e collina, show da 197 km

Una edizione, la seconda dopo una lunga pausa di ben 13 anni, finalizzata soprattutto a riscuotere l’interesse dei giovani. La presentazione ufficiale del Giro della Romagna Pro 2025 in programma per domenica 21 settembre ha riunito nei locali del campus di meccatronica dell’Università di Bologna a Lugo, esponenti del mondo pubblico e dell’economia privata, uniti in una cordata unica per far rivivere l’emozione della gara che da un secolo accompagna la storia del ciclismo locale. "Il ciclismo è lo sport identitario della Romagna, un mezzo anche per valorizzare il territorio – ha sottolineato la sindaca di Lugo, Elena Zannoni: "La nuova sfida ora è di avvicinarci sempre più ai giovani".

Da qui la scelta di organizzare l’evento di presentazione dal titolo ’Sport, formazione, cultura: sviluppo umano e territoriale’ proprio all’interno del polo formativo universitario ospitato presso la sede dell’azienda Unitec, gruppo internazionale specializzato nella progettazione e realizzazioni di soluzioni per il comparto ortofrutticolo, considerato strategico per il territorio. Tornando alla gara, il tracciato che da Lugo impegnerà gli atleti fino a Castrocaro Terme e Terra del Sole per un totale di 197 km proporrà lo schema già noto articolato in una prima parte pianeggiante ed un finale collinare selettivo. La novità tecnica è rappresentata dall’inserimento della salita Volture che sarà affrontata per sette volte nel circuito finale. Una chiusura di gara esigente e imprevedibile che metterà alla prova i tanti professionisti attesi al via in rappresentanza di team World Tour, Professional e numerose Continental. L’edizione del 2024, a cui è stata affidata la ripresa a 13 anni dall’ultimo Giro della Romagna, ha visto primeggiare Antonio Morgado dell’UAE Team Emirates, nome aggiunto all’albo d’oro che dal 1910 ha visto trionfare campioni del calibro di Coppi, Giardengo, Binda, Guerra, Magni, Motta, Gimondi, Saronni oltre ai protagonisti del ciclismo romagnolo fra cui Ortelli, Minardi, Baldini, Cassani, Conti e Serri. Il Giro della Romagna fa parte della Coppa Italia delle Regioni, promossa e coordinata dalla Lega del Ciclismo Professionistico insieme alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome.

Oltre alla gara riservata ai professionisti, il 21 settembre si disputerà il Giro della Romagna Allievi, con partenza e arrivo a Castrocaro, proposto quale segnale concreto di attenzione al ciclismo giovanile. Il Giro di Romagna Pro sarà trasmesso in diretta su Rai Sport, sul sito della Lega Ciclismo Professionistico mentre gli highlights andranno in onda su Eurosport. L’organizzazione tecnica dell’edizione 2025 è curata da ExtraGiro con il sostegno della Regione Emilia-Romagna Sport Valley, i comuni di Lugo e Castrocaro – Terra del Sole e la collaborazione della storica società ciclistica Francesco Baracca di Lugo insieme all’azienda Somec oltre ad una lunga lista di partner e sponsor.

Monia Savioli