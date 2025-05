Passatore 2025: Presentata la 50ª edizione della storica corsa attraverso l'Appennino

Nella sala conferenze dello stadio Ridolfi è stata presentata la 50ª edizione del Passatore 2025, la storica corsa che attraversa l’Appennino tosco-romagnolo. Presenti: la sindaca di Firenze Sara Funaro, Alessandra Innocenti consigliera comunale, gli assessori allo sport dei comuni di Faenza, Fiesole (con il sindaco Scaletti), Borgo S. Lorenzo e il presidente della 100 Km Passatore Giordano Zinzani con la responsabile Tatiana Khitrova.

L’evento coinvolge i comuni di Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella e Faenza. La partenza è fissata per sabato 24 maggio alle 15 da piazza del Duomo a Firenze, con arrivo in piazza del Popolo a Faenza. A otto giorni dalla partenza gli iscritti risultano 3.500: tra questi 730 sono concorrenti emiliano-romagnoli, 462 toscani (dei quali 74 fiorentini), 704 donne, 1.568 esordienti e oltre 110 atleti provenienti da 38 nazioni straniere. La 100 km del Passatore vedrà anche l’11ª edizione del trofeo nazionale Csen Nordic Walking con partenza da Firenze e arrivo a Borgo San Lorenzo. Tra gli iscritti spiccano David Colgan (1° alla 6 ore della Maremma), Manuel Duarte Oliveira (6° al Passatore 2024 e vincitore della Boa Vista Ultra Marathon 2023) e Luigi Pecora. In ambito femminile Federica Moroni cercherà di difendere la corona dopo il successo del 2024. A contendersi il primato femminile tra le runner, la statunitense Camille Herron e Ilaria Bergaglio (2ª alle 6 Ore di Pistoia). Un ledwall seguirà le fasi della gara in diretta con interviste e collegament; cinque telecamere mobili e 26 ore di trasmissione su Sport2u.tv. Giudice di gara: Giorgio Calcaterra, atleta che vanta il primato di maggior numero di vittorie alla 100 Km del Passatore, le cui 6 ore 25 minuti e 46 secondi del 2011 sono ancora da battere. Il primato tra le donne è quello di Nikolina Sustic: 7:31:05 del 2019. Enorme la mobilitazione: 700 volontari, 21 punti ristoro, 18 sanitari.

Giovanni Puleri