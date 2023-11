Patron Grassi le prova davvero tutte. Entrata gratuita per tifare i Diavoli

Rai Sport sembra avere una predilezione per il Valorugby, o forse più semplicemente per le possibilità di ripresa che lo stadio Mirabello offre; nella quinta giornata della Serie A Elite la scelta del match da trasmettere con le telecamere di mamma (o nonna?) Rai è caduta per la terza volta in questa stagione sulla sfida interna dei Diavoli.

Alle 14 Sbrocco e compagni ospitano il Viadana in un derby del Po sempre molto sentito e già importante per la classifica.

Entrata gratuita, ha deciso il club di Grassi; un prezzo d’eccezione per una sfida d’eccezione.

Nella formazione preparata da Fonzi e dagli altri tecnici mancano due importanti Diavoli per impegni internazionali. Denis Majstorovic, dopo aver debuttato la scorsa settimana con la nazionale della Croazia, gioca oggi di nuovo con la divisa a scacchi rossi e bianchi del paese balcanico contro l’Ucraina, per il camponato Europeo. Matteo dell’Acqua è stato convocato nella nazionale del Brasile, una delle sue due patrie, per il quadrangolare spagnolo targato World Rugby; i verdeoro affrontano gli Usa alle 16, in diretta stream gratuita su Rugby Pass.

Maglia della nazionale, ma azzurra, anche per i giovani Elia Gherardi e Giorgio Kakaliashvili, chiamati al raduno dell’Italia U19 in programma a Parma da martedì a giovedì.

Dopo il grande equilibrio delle primissime giornate il campionato sembra intanto aver trovato una fisionomia più marcata; almeno nella coda, dove Mogliano e Vicenza guardano già con timore al buco creatosi tra loro e le altre squadre. Il gruppone di testa rimane invece compatto, con Petrarca e Colorno che tentano la fuga ma che devono ancora scontare, come il Valorugby, la giornata di riposo; alla fine della fase regolare una di queste sette squadre di vetta sarà esclusa dai play-off ed è anche per ciò che il match di oggi appare già così importante.

Viadana e Reggio sono accomunate da una modalità di conduzione tecnica inusuale, cioè uno staff che lavora collegialmente senza un head coach che spicchi sugli altri allenatori: i mantovani hanno optato per questa soluzione dopo la partenza di Urdaneta, il Valorugby dopo la fine del rapporto con Manghi.

La formazione granata: Farolini; Lazzarin, Tavuyara, Resino, Colombo; Newton, Renton (cap.); Ruaro, Sbrocco, Paolucci; Fuser, Du Preez; Mattioli, Marinello, Diaz. Panchina: Silva, Garziera, Pavesi; Tuivaiti, Esposito, Ledesma, Violi, Schiabel D. All.: Randisi e Fonzi.

Arbitra Clara Munarini.

Serie A Élite, quinta giornata: ore 14 Valorugby-Viadana, 14.30 Fiamme Oro-Lyons; domani ore 14 Colorno-Rangers, Rovigo-Mogliano; riposa Petrarca. Tutte le partite live su Dazn.

Classifica: Petrarca Padova 14, Hbs Colorno 14, Viadana 11 punti, Fiamme Oro Roma 11, Lyons Piacenza 10, Valorugby 9; Rovigo 8; Mogliano Veneto 2, Rangers Vicenza 1.

Serie C. Domani alle 14.30 Rugby Guastalla-Parma e Modena-Valorugby.