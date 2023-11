Pattinaggio a rotelle. Acquario Altopascio brilla anche al trofeo Coni. Under 14: grande prova per l’emergente Grossi

C’è stata, addirittura, l’accensione del braciere olimpico, dal valore simbolico sempre notevole. Le soddisfazioni sportive continuano per l’Acquario Altopascio, presente alla finale nazionale del Trofeo Coni 2023, la più grande manifestazione sportiva Under 14 d’Italia che, quest’anno, ha coinvolto ben 35 federazioni sportive nazionali, provenienti da tutte le regioni.

La manifestazione comprende competizioni di tutti gli sport italiani e coinvolge migliaia di ragazzi e ragazze in una sorta di "mini-olimpiade" in cui i giovani atleti del futuro si sfidano e competono. Un’occasione importante per promuovere tra le nuove generazioni i valori e l’importanza dello sport e del seguire i propri sogni e le proprie passioni. Una sana competizione a tutto tondo che ha coinvolto tutto ciò che è sport federale: dalla vela, alle bocce, al volley.

In campo anche il pattinaggio a rotelle: al Trofeo Coni 2023 sono stati premiati, infatti, il freestyle, la combinata speed e il roller cross. Grande successo per la giovane pattinatrice altopascese Isabel Grossi (foto) che ha portato in alto, non solo i colori della società sportiva altopascese, ma anche quelli della Toscana in quanto, al trofeo, tutti i migliori atleti premiati rappresentavano la propria regione. L’Acquario Altopascio da lustri, ormai, è sulla breccia a livello nazionale e non solo, visto che, nel recente passato, ha avuto anche soddisfazioni a livello iridato.

Mas. Stef.