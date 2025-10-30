Pattinaggio a rotelle. Artistico, coppia d’oro. Cortini campione iridato

Tommaso Cortini è campione del mondo assoluto di pattinaggio artistico. In coppia con la bolognese Micol Mills, l’atleta forlivese (cresciuto in Libertas Pattinaggio e poi tesserato per Sport Life Rimini), ha centrato lo splendido risultato ai World Games in corso in Cina. Partito fra l’altro con i favori del pronostico (la coppia era fresca del titolo di campione d’Italia 2025), Cortini e Mills hanno affrontato con l’approccio giusto la gara strappando alla giuria valutazioni alte e la standing ovation del gran pubblico presente.

Se Tommaso Cortini (categoria senior), ormai con una decennale esperienza a livello internazionale alle spalle, ha coronato meritatamente la carriera fatta finora, la sorpresa è stata quella del fratello Rodolfo (1° anno da junior), che nella stessa specialità ha conquistato una splendida medaglia d’argento. I Cortini rinfrescano quindi la tradizione degli uomini forlivesi nelle coppie artistico: in passato infatti si sono avuti i successi di Enrico Fabbri e Davide Postiglione, anche loro nati e cresciuti a Forlì pure sportivamente e poi tesserati per la Sport Life Rimini.

I World Games di pattinaggio artistico continuano in Cina si concludono oggi; in lizza, in un gruppo bolognese, un’altra atleta forlivese, Flavia Benini (nata e cresciuta in Libertas Forlì), interprete del pattinaggio artistico sincronizzato.

Ed è festa delle rotelle anche qui in città: oggi al pattinodromo di via Ribolle inizia il trofeo delle Regioni di hockey inline: 680 ragazzi, 8 delegazioni regionali e, a lato, corsi per addetti al tavolo (40 iscritti) e allenatori (15). Forlì sarà capitale delle rotelle fino a domenica.