Pattinaggio. Alice Sorcionovo in Germania per gli Europei

Alice Sorcionovo è stata convocata dal ct Massimiliano Presti per gli Europei che da oggi (fino al 13 luglio) si svolgeranno a Gross Gerau in Germania, a sud di Francoforte. L’atleta di Montecosaro – portacolori, a livello di Club della società Luna Sports Academy di Senigallia – sarà impegnata su entrambi i fronti in quelle che sono le sue specialità, in particolare la 200 metri ad atleti contrapposti, la 500 metri sprint su pista (la sua preferita) e la 100 metri. Potrebbe far parte anche della staffetta americana a squadre, ma il condizionale è d’obbligo perché sarà poi il tecnico a individuare, in base alle prestazioni personali e alle condizioni fisiche del momento, le concorrenti frazioniste. In ogni caso sarà per Sorcionovo un’esperienza di crescita e di formazione fra le Senior, categoria che ha abbracciato per ragioni anagrafiche da un anno. Una volta conclusi gli Europei gli atleti si concentreranno sui Word Games e sui Mondiali che si svolgeranno in Cina, rispettivamente a Chengdu a inizio agosto e a Beidaihe a metà settembre.

m. g.