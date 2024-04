Pattinaggio. Anche le ragazze del Quadrifoglio nel team che si qualifica a Europei e Mondiali

Le atlete del Pattinaggio Il Quadrifoglio, in coalizione con Progresso Fontana e altre realtà del bolognese per il Precision Skate Bologna, guidate dalle allenatrici Sara Saletti, Sara Matucci e Serena Lambertini, conquistano i campionati italiani di Conegliano con i Gruppi Senior e staccano un ottimo secondo

posto con i Gruppi Junior, contribuendo alla conquista della classifica generale con la coalizione di Castel Maggiore premiata, tra tutte le società partecipanti, con la prestigiosa Coppa MyRenty riservata al vincitore della classifica di società.

Il Gruppo Precision Junior ha lottato per conquistare una splendida medaglia d’argento: titolo di vice campionesse italiane per le nostre Federica Campochiaro, Anna Mazzocco ed Elena Teodori, che assieme alle compagne hanno conquistato la qualificazione di diritto sia al campionato europeo di maggio, sia al campionato mondiale di settembre. Il Gruppo Precision Senior ha portato in pista un’ottima prestazione, che ha sfiorato addirittura gli 80 punti, conquistando la medaglia d’oro: titolo di campionessa italiana per la nostra Francesca Di Barba che, alla stregua delle compagne più piccole, assieme al resto della squadra ha conquistato la qualificazione di diritto sia al campionato europeo di maggio, sia al campionato mondiale di settembre.

In bocca al lupo per queste nuove avventure, per continuare a portare con orgoglio il nome di Ferrara in Europa e nel Mondo.