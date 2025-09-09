Pattinaggio artistico a rotelle. I fratelli Cortini ai Mondiali in Cina

Grande soddisfazione nel mondo delle rotelle romagnole per la convocazione al prossimo Campionato del Mondo di pattinaggio artistico, che si terrà in Cina, precisamente a Pechino dal 18 al 30 ottobre, della coppia composta dal forlivese Rodolfo Cortini della Libertas Pattinaggio Forlì e dalla modenese Ginevra Riccardo della società Junior Sacca Modena.

I due, allenati dall’undici volte campione del mondo Patrick Venerucci, si sono guadagnati la convocazione iridata in virtù dell’ottimo risultato conseguito ai recenti Campionati Italiani a Novara, dal 23 giugno al 13 luglio. Infatti Cortini con Riccardo ha ottenuto una pregiata medaglia d’argento nella specialità coppia artistico categoria Junior.

Oltre a questo brillante risultato vanno poi menzionate le belle prestazioni, sempre nella stessa categoria, ma nella specialità libero, dello stesso Rodolfo Cortini e dell’altra atleta di punta della Libertas Pattinaggio Forlì, ovvero Lucia Olivucci, che hanno confermato la società forlivese ai primi posti della classifica nazionale nelle categorie Junior e Senior. Infatti, la Libertas si è posizionata al quarto posto in Emilia-Romagna e al decimo nella classifica nazionale.

A ulteriore conferma dell’ottimo livello raggiunto in questa disciplina dalla scuola forlivese, giova ricordare che anche il fratello maggiore di Rodolfo, Tommaso Cortini, atleta della Sport Life di Rimini cresciuto nella società forlivese, parteciperà in coppia con la bolognese Micol Mills al prossimo Campionato del Mondo sempre nella specialità di coppia artistico, ma nella categoria senior. Una coppia che già in passato ha regalato grandi soddisfazioni all’Italia nelle verie rassegne iridate.

Grande gioia naturalmente per i dirigenti della Libertas Pattinaggio Forlì per le performance dei fratelli Cortini: "Un grande augurio per il prossimo impegno iridato – dicono alla Libertas – con la certezza che la loro partecipazione aiuterà a rinverdire i fasti di questo sport che in passato tante soddisfazioni ha regalato alla Romagna".

u. b.