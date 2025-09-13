Pattinaggio artistico a rotelle. Ludovica Ambrosino conquista il trono d’Europa. Domina nel Singolo distaccando tutte le avversarie

Al Pala Piklec di Opicina (TS) succede quello che isi sperava, ovvero che la 16enne Ludovica Ambrosino (foto) riesce a centrare il titolo Europeo della gara di Singolo della specialità Solo Dance Jeunesse di pattinaggio artistico a rotelle, riportando le otto ruote modenesi sul trono d’Europa, dopo il secondo posto nella gara di Coppia Danza.

Dopo aver eseguito un ottimo flamenco nella prima prova detta ’Style dance’, nel programma lungo la Ambrosino sulle note della canzone principale del film ’Diamanti’, con una performance denominata ’Inno alle donne’, ha sbaragliato il campo, infliggendo alla seconda, l’italiana Matilde Brogi più di quattro punti di distacco, e lasciando spagnole e portoghesi lontanissime.

L’allieva di Beatrice Lotti, coreografata da Sandro Guerra, coreografo anche della campionessa Mondiale Roberta Sasso, conferma il percorso di crescita che si era cominciato a concretizzare l’anno scorso agli Europei in Portogallo, dove era stata terza nella stessa gara ma tra i Cadetti, percorso che a soli quattro anni dall’inizio dell’attività ad alto livello, proietta la Ambrosino nel gotha del rotellismo internazionale.

Il suo titolo europeo è anche una conferma della bontà del lavoro che, con mille sacrifici logistici ed economici, l’Invicta Skate Modena del Presidente Giuseppe Molinari sta svolgendo sul territorio, sia ai massimi livelli, ma anche nella promozione sportiva.

r.c.