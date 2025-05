Pattinaggio Artistico. Beatrice Azzari agli Europei. In Spagna finisce al quarto posto

La ferrarese Beatrice Azzari protagonista sui pattini in Spagna. Gli European championship Show and Precision si sono svolti a Saragozza al Pabellon Principe Felipe dal 22 al 24 maggio, campionato europeo di pattinaggio artistico. Beatrice Azzari, 20 anni, è un’atleta ferrarese che pattina nella Persicetana da due stagioni e con il quartetto senior Flyroller Diamond ha partecipato al campionato europeo. Questo in seguito alla qualificazione ottenuta al campionato italiano federale che si è svolto ad aprile e dove il quartetto ha ottenuto il terzo posto. I Flyroller Diamond, oltre che dalla ferrarese Beatrice Azzari, sono formati da Giada Lorenzini, Ginevra Aiello e Diego Bisceglie, e sono allenati da Daniele Ragazzi. La coreografia presentata a Saragozza è del coreografo italiano Andrea Bassi. La categoria Quartetti senior si è esibita sabato 24 maggio, con 11 quartetti partecipanti, appartenenti a sette nazioni differenti: Italia, Spagna, Belgio, Francia, Portogallo, Germania e Danimarca. È stata una gara ad altissimi livelli dove conta anche il più piccolo dettaglio. I Flyroller Diamond hanno eseguito una coreografia spettacolare ottenendo il quarto posto a soli 0,3 decimi di punto dal terzo posto del quartetto spagnolo. Insomma, una top five di eccellenze, dato che le migliori scuole europee in questa disciplina sono, oltre all’Italia, Spagna e Portogallo.

Mario Tosatti