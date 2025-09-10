Pattinaggio Artistico. Bondeno scala le classifiche ai campionati Aics di Misano

Il Campionato Nazionale Aics di Pattinaggio Artistico, svoltosi a Misano Adriatico dal 24 agosto all’8 settembre, ha regalato grandi soddisfazioni alla squadra matildea, che si è classificata al dodicesimo posto su 158 società presenti e al secondo posto della classifica generale nella specialità Solo Dance.

Un risultato decisamente prestigiosi per un club che da anni è attivissimo sul territorio e svolge un lavoro capillare a livello nazionale.

Le prime atlete a scendere in pista nelle gare promozionali di artistico sono state Adele Campini, Federica Forti, Arianna Baruffaldi, Emma Antonioni, Aurora Botti, Martina Votadoro, Aria Verri, alcune delle quali alla loro prima ed emozionante esperienza in ambito nazionale.

Nelle varie categorie a livelli di difficoltà è stata poi la volta di Gaia Ranuzzi (prima classificata), Federico Ferri (primo classificato), Irene Teodori (terza classificata), Asia Terribile (prima classificata), Fiammetta Gallini (terza classificata), Alice Squarzola (terza classificata), Asia Andrea Borghesi e Giorgia Forti.

Il pieno di medaglie e piazzamenti è arrivato nella specialità Solo Dance con Sara Giordo, Fiammetta Gallini, Elisabetta Bertolotti, sul primo gradino del podio rispettivamente nelle categorie Nazionale Allievi, Nazionale Cadetti e Nazionale Juniores, Alice Squarzola medaglia di bronzo nell’Internazionale Cadetti e con le ottime performance di Irene Teodori, Asia Terribile, Marika Pirani, Lisa Mazzoni. Risultati che rendono onore all’impegno degli atleti e alla professionalità degli allenatori Manuel Santulini, Guido Mandreoli, Alessia Orsi, Flavia Vincenzi, Asia Ciccacci, Martina Guandalini.

La squadra, appena rientrata a Bondeno, carica di energia e di entusiasmo, ha già ripreso gli allenamenti di preparazione alla prossima stagione agonistica, che si annuncia come sempre densa di appuntamenti e di competizioni.

re. fe.