Pattinaggio artistico. Brilla la Polisportiva Axel Group di Monteroni d’Arbia . A Riccione due titoli italiani, due ori e quattro argenti

Grande soddisfazione per Polisportiva Axel Group di Monteroni d’Arbia a Riccione nel Campionato Nazionale ACSI 2025 ‘XX° Memorial Roberta Gentilini’ valevole come titolo nazionale di pattinaggio artistico. Il bottino della società oronera è stato di 2 titoli di Campioni Nazionali nella specialità Solo Dance, 2 ori e 4 argenti nella categoria Singolo ed altri ottimi piazzamenti nella classifica di categoria. Menzione speciale per Anita Stella Carradori oro nella categoria Paralimpica, capofila di un percorso avviato dal 2022 che ha visto crescere il numero di partecipanti nella categoria CIGNI con la presenza quest’anno anche delle atlete paralimpiche del Circolo La Rosa di Livorno e dello Skating Club Cairo di Savona. Un grandissimo risultato per una realtà sportiva che nel corso degli anni ha saputo ritagliarsi un proprio piccolo spazio in questa disciplina e che chiude così questo magnifico percorso incominciato nel 2013 con la decima partecipazione a questo Campionato. "Grazie ai risultati degli atleti in gara ci siamo classificati 39esimi come società nella specialità Singolo e 15esimi nella specialità Solo Dance su 88 società provenienti da tutta Italia per un totale di 1400 atleti presenti e 15 giorni di Campionato - ha dichiarato la presidente allenatrice Eleonora Gorelli - con la nostra maglia ed i nostri colori abbiamo abbracciato tutti, ma non sarà un addio, sarà un arrivederci. Grazie ad ACSI Nazionale ed al CIP (Comitato Italiano Paralimpico) il pattinaggio artistico potrà sempre di più far esprimere gli atleti diversamente abili nelle loro categorie e questo impegno dovrà essere esteso anche ad altre discipline".

Ecco tutti gli atleti protagonisti di questo importante risultato per la Polisportiva AXEL Group: Ginevra Ardenghi, Emma Barcelli, Anita Stella Carradori, Cosmo Cozzolino, Federica Cozzolino, Noemi Di Micco, Annamaria Mazzoli, AnnaCaterina Monaci, Matilde Osman, Kevin Passeri, Kristofer Passeri, Giada Petri, Elena Poggialini.