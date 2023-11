Pattinaggio artistico. E’ medaglia d’oro per Malloggi e Pasquini

Grande risultato nella coppa Europa che si è svolta a Pula in Croazia per la Polisportiva Pontedera Bientinese. Malloggi Leonardo e Pasquini Agata alla loro prima maglia Azzurra conquistano la medaglia d’oro nella specialità coppia artistico, categoria cadetti. Nonostante il bellissimo short si trovavano al secondo posto, poi con un long impeccabile sulle note di Romeo e Giulietta riescono a conquistare il gradino più alto, seguiti dalla coppia italiana e poi spagnola. "Un ringraziamento va a Stefano Rossi e Donatella Falorni che hanno sempre seguito e creduto in questa coppia fin da piccoli – dicono dalla società –. Grazie alla coreografia di Andrea Bassi con dischi sempre straordinari". Soddisfatto anche il presidente Mandricardo Falorni che segue sempre i suoi atleti anche da lontano.