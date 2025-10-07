Pattinaggio Artistico. Esordio d’argento per Valeria Braconi alla World Cup

Un esordio d’argento per la giovane Valeria Braconi alla World Cup di Pattinaggio Artistico, che si è tenuta nei giorni scorsi a Buenos Aires, in Argentina. La giovane atleta della sezione Pattinaggio Artistico della Polisportiva Mens Sana 1871, al suo primo appuntamento con la Nazionale italiana, si è dimostrata subito all’altezza della situazione, conducendo un’esibizione magistrale che le è valsa appunto la medaglia d’argento nella sua categoria, quella Cadetti.

Una grande soddisfazione per la Polisportiva Mens Sana 1871, che ha visto un’altra propria atleta calcare uno dei palcoscenici più prestigiosi del pattinaggio artistico internazionale. "A nome mio e della dirigenza della Mens Sana – commenta Gianluca Marzucchi, direttore sportivo della Polisportiva Mens Sana 1871 – voglio congratularmi con l’atleta Valeria Braconi per aver conseguito questo importante risultato. Al suo primo appuntamento si è guadagnata subito un posto tra i ‘grandi’ del pattinaggio artistico.

Risultati come questi sono il frutto del grande lavoro che la Polisportiva porta avanti con i suoi atleti grazie all’impegno dei nostri istruttori e dei tanti dirigenti/genitori volontari. Il mio grazie va anche al tecnico della Mens Sana Pattinaggio Artistico, Antonella Franchi, e a tutto il suo staff a partire da Cristina Giulianini, che ogni giorno, con dedizione e professionalità, lavorano duramente, facendo sembrare traguardi eccellenti come questo un naturale processo delle cose" ha concluso il direttore Gianluca Marzucchi.